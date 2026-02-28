El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, así que no olvide disfrutar de la jornada.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 85% a las 00:00 horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto significa que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 23:00 horas. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Arahal.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Arahal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aproveche la oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, haciendo deporte o simplemente relajándose al sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.