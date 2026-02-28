El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Andújar se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso hasta el mediodía, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C al amanecer y alcanzarán los 21°C en las horas más cálidas de la tarde.

A partir de la tarde, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 10% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no indican que se produzcan lluvias, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin contratiempos.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero conforme el sol se eleve, la temperatura se sentirá más cálida.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. En las horas más cálidas, se espera que el viento sea más suave, lo que contribuirá a una sensación de calidez en el ambiente. Sin embargo, por la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 20 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que descenderán a 11°C hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:08, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche. En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y condiciones meteorológicas estables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.