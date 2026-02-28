El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados a la 01:00 y manteniéndose en 11 grados durante las horas más frías. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 20 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:19.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 77% y alcanzando un 96% a las 07:00 horas, lo que puede generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en un 50% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá moderado, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h hacia las 22:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Almonte podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves hace de este un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.