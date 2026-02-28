El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados hacia las 7:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 66% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 38% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable, perfecto para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para actividades agrícolas y de jardinería en la zona.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya sea paseando por el parque, realizando deportes al aire libre o simplemente disfrutando de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.