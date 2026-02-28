El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Alcalá la Real se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados centígrados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 76% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 46% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde se presentará más seca y cálida, ideal para actividades al exterior.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevén cambios en las condiciones meteorológicas. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Las precipitaciones esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm, pero la posibilidad de tormentas también es alta, con un 95% de probabilidad en el mismo periodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 7 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del noreste, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades nocturnas.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero es recomendable estar preparado para la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos de Alcalá la Real que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta estos cambios en el tiempo.

