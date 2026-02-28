El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan estables, con un predominio del sol y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 21 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 20 grados a media tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un ligero descenso, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 66% y alcanzando un pico del 91% en las primeras horas. A medida que la temperatura aumenta, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h. Durante las horas más cálidas, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. No se esperan rachas extremas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los alcalaínos. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos por el parque, actividades deportivas o simplemente relajarse en una terraza.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.