El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado y con temperaturas agradables este 27 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 9 grados a las 08:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 15 grados a las 11:00 y llegará a un máximo de 22 grados a las 16:00.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 71% a la medianoche y alcanzando un 94% a las 08:00. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en un 60% a las 12:00 y bajando aún más a un 51% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, las condiciones se tornarán más confortables a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h durante la mayor parte del día. A primera hora, el viento será más suave, con ráfagas de hasta 11 km/h, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando hasta 23 km/h en su punto máximo. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el sol se ponga a las 19:14, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 20:00 y cerrando el día con 14 grados a las 23:00. La noche se presentará tranquila, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas. En resumen, este 27 de febrero será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre en El Viso del Alcor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.