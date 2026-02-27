El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Utrera se despertará con un cielo despejado que se mantendrá mayormente así durante la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con un 90% en las primeras horas, pero irá disminuyendo a medida que la temperatura suba, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones mejorarán notablemente a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 6 km/h en la mañana, aumentando a 10 km/h durante la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, la dirección del viento variará, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en la tarde, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones en Utrera hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:15, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.