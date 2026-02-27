El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará un máximo de 19 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo hasta un 32% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando su punto más bajo por la tarde, con ráfagas de hasta 7 km/h. Esto contribuirá a que la sensación de calor sea más agradable durante las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la arquitectura de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:05, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear por las calles de la ciudad, disfrutar de su rica historia y cultura, y aprovechar el buen tiempo que se presenta.

