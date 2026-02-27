El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados , con una humedad relativa del 86%, lo que indica un ambiente fresco y cómodo. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1:00 y 2:00 horas, manteniendo un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado.

A partir de las 3:00 horas, la temperatura continuará bajando hasta los 11 grados, pero el cielo seguirá despejado, lo que es ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 79% a las 2:00 horas y 82% a las 3:00 horas, pero no se prevén precipitaciones en el transcurso del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados a las 13:00 horas y subiendo hasta los 23 grados a las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de las 15:00 horas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 48% a las 13:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

El viento será otro factor a considerar hoy. A las 00:00 horas, se registrará una velocidad de 5 km/h desde el sureste, aumentando a 6 km/h a lo largo de la mañana. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las horas centrales del día. Esto puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:16 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados hacia las 22:00 horas, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el día en Tomares se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.