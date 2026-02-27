El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana.

Durante la tarde, el termómetro irá en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 15:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo a un 42% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 21 km/h en dirección noreste durante la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y se espera que ayude a mantener el ambiente fresco y agradable.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:16 horas, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.