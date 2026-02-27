El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente durante las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 a 11 grados, pero a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales, cuando el calor será más agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 36% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se presentarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por cielos poco nubosos, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo, con la certeza de que no habrá interrupciones por lluvias.

