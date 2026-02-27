El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A lo largo de la jornada, la visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados, pero se espera un aumento gradual a medida que el sol se eleva en el cielo, alcanzando un máximo de 19 grados durante la tarde. Esta variación térmica sugiere que es recomendable vestirse en capas, para poder adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a un 41% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero con el avance del día, la atmósfera se sentirá más cómoda y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo estará en condiciones óptimas para disfrutar de paseos y excursiones.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como una jornada ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta fecha.

