El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Palma del Río se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. A primera hora de la mañana, las temperaturas rondarán los 10 grados , con una humedad relativa alta del 93%, lo que puede generar una sensación de frío. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

El cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada, aunque se anticipan algunas nubes altas en las primeras horas y un ligero aumento de nubosidad hacia la noche. A lo largo del día, la presencia de nubes será escasa, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante, especialmente en las horas centrales. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Hacia el final del día, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los residentes de Palma del Río disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:13. La temperatura descenderá a unos 13 grados hacia la medianoche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Palma del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.