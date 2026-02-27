El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 27 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados hasta las 03:00, con un ligero aumento a 9 grados hacia las 04:00 y 05:00.
La humedad relativa será alta durante la madrugada, alcanzando un 91% a las 00:00 y un 92% a la 01:00, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 78% a las 09:00, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.
A partir de las 08:00, el cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá el calentamiento diurno. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 13:00, donde se prevé que se registren 22 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.
El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 7 km/h durante la madrugada, aumentando ligeramente a 10 km/h a las 04:00. A lo largo del día, la dirección del viento variará, con ráfagas que alcanzarán hasta 21 km/h en la tarde, especialmente entre las 18:00 y 19:00, cuando se espera que el viento sople desde el oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable para cerrar el día. En resumen, se espera un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Los Palacios y Villafranca.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
- Un permiso de investigación minera en Carcabuey desata la oposición de conservacionistas y agricultores de la Subbética
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- Un festín cultural y marcha hípica por el 28F para un finde muy musical y con citas para ‘foodies’ en Córdoba