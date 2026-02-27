El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

Hoy, 27 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados hasta las 03:00, con un ligero aumento a 9 grados hacia las 04:00 y 05:00.

La humedad relativa será alta durante la madrugada, alcanzando un 91% a las 00:00 y un 92% a la 01:00, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 78% a las 09:00, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

A partir de las 08:00, el cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá el calentamiento diurno. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 13:00, donde se prevé que se registren 22 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 7 km/h durante la madrugada, aumentando ligeramente a 10 km/h a las 04:00. A lo largo del día, la dirección del viento variará, con ráfagas que alcanzarán hasta 21 km/h en la tarde, especialmente entre las 18:00 y 19:00, cuando se espera que el viento sople desde el oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable para cerrar el día. En resumen, se espera un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Los Palacios y Villafranca.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.