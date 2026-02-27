El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para los habitantes de la localidad. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% y aumentando gradualmente hasta un 67% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento baje a unos 10 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida y agradable. Este viento, aunque moderado, puede aportar un ligero frescor, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera que la visibilidad sea óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso. El orto se producirá a las 07:54, y el ocaso está previsto para las 19:12, lo que brinda a los habitantes de Osuna una buena cantidad de luz solar durante el día.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en los parques locales. La combinación de temperaturas moderadas y un cielo despejado promete un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.