El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50-60%, lo que contribuirá a un ambiente cómodo. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente ligeramente por la tarde, alcanzando hasta un 79% en las horas más cálidas.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h, principalmente del este y sureste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas máximas se sitúen alrededor de los 22 grados . A pesar de la presencia de nubes altas en algunos momentos, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 14 grados al caer el sol, alrededor de las 19:13. La combinación de un cielo despejado y una temperatura moderada hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día sin lluvias, con condiciones propicias para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que las temperaturas descenderán, pero en general, se prevé un día placentero y cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.