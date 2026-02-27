El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 20 grados hacia las 15:00 horas, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 17 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 84% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 38% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría ser notable en las primeras horas debido a la alta humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que garantiza un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre.

Los momentos más despejados se concentrarán en la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 19:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:10 horas. La combinación de temperaturas agradables, cielos parcialmente despejados y la ausencia de lluvias hacen de este un día ideal para paseos y actividades al aire libre en Montilla.

