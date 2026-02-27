El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.
La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 20 grados hacia las 15:00 horas, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 17 grados hacia las 20:00 horas.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 84% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 38% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría ser notable en las primeras horas debido a la alta humedad.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que garantiza un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre.
Los momentos más despejados se concentrarán en la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 19:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:10 horas. La combinación de temperaturas agradables, cielos parcialmente despejados y la ausencia de lluvias hacen de este un día ideal para paseos y actividades al aire libre en Montilla.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.
