El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 78%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia las 5 de la mañana. La humedad se mantendrá en niveles similares, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados , lo que marcará el inicio de un día más cálido.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la mayor parte del día seguirá siendo soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 23 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con una humedad que descenderá hasta el 40%, hará que la sensación térmica sea más cálida y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:19. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 79% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender nuevamente por la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.