El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

La salida del sol está programada para las 07:50, mientras que el ocaso será a las 19:07, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, Martos vivirá un día de clima favorable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.