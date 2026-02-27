El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 22 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados hacia las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 15:00 horas, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable.
En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 65% a la medianoche y disminuyendo a un 40% hacia las 16:00 horas. Esta disminución en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, generará un ambiente más seco y cómodo durante las horas centrales del día.
El cielo presentará una variabilidad interesante. Durante la mañana, se observarán intervalos de poco nuboso, con un predominio de nubes altas a partir de las 01:00 hasta las 06:00. A partir de las 07:00, el cielo se despejará, ofreciendo un panorama soleado que se mantendrá hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se espera un regreso de las nubes altas, especialmente a partir de las 20:00 horas.
En lo que respecta al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 10 km/h por la tarde.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Marchena podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 07:55 y se pondrá a las 19:13, ofreciendo un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada.
En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, lo que permitirá disfrutar de un día placentero en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.
