El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00 y 11 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 23 grados a las 16:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 90% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste con velocidades de hasta 5 km/h, aumentando a medida que el día avanza. A las 10:00 horas, se prevé que la velocidad del viento alcance los 13 km/h desde el noreste, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en las horas más cálidas. Por la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 21 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más dinámico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza en esta época del año.

El ocaso se producirá a las 19:16 horas, marcando el final de un día que, a pesar de las nubes altas que podrían aparecer en la tarde, se caracterizará por un tiempo mayormente despejado. En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables y un cielo que permitirá disfrutar de la luz solar, ideal para paseos y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.