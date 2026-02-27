El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00 y 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados entre las 04:00 y las 07:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 71% y alcanzando un 89% a las 07:00, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 60% hacia el mediodía. A partir de las 12:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 20 grados a la 13:00 y llegando a un máximo de 22 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h durante la mayor parte del día. A primera hora, se registrará una racha máxima de 16 km/h, que irá disminuyendo a medida que avance la jornada. Por la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión con amigos en la terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 21:00 y cerrando el día con 14 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:14. En resumen, un día perfecto para disfrutar del aire libre en Mairena del Alcor, con temperaturas agradables y un tiempo soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.