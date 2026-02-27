El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Lucena se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 37% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, la sensación térmica mejorará conforme avance el día, haciendo que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre 3 y 24 km/h, predominando del norte y noroeste. Las ráfagas más intensas se producirán entre las 16:00 y las 18:00 horas, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 3 y 7 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 07:51, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 19:10, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, Lucena disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.