El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Desde la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con un aumento gradual a medida que avance la jornada. A las primeras horas, la humedad relativa será alta, alcanzando el 99%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento soplará desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, especialmente en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más elevadas, haciendo que el ambiente sea más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Lora del Río pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son favorables para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 19:13 horas.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.