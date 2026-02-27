El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Linares pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La temperatura máxima se prevé que llegue a los 20 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, lo que puede ser ideal para quienes prefieren salir a caminar o realizar actividades deportivas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento alcanzará una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente a 7 km/h en la tarde. Esta brisa ligera será un complemento perfecto para el tiempo cálido, haciendo que la sensación térmica sea más placentera.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:05, marcando el final de un día que promete ser muy agradable.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Los habitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.