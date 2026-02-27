El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:57. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 12 grados y descendiendo ligeramente a 11 grados hacia las primeras horas del día.

Durante la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que rondará el 84%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que el día avance, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, llegando a los 23 grados hacia las 16:00. La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. En las horas más cálidas, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, se registrarán rachas más intensas, alcanzando hasta 29 km/h. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades que requieran estabilidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, contribuyendo a un ambiente cálido y acogedor.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 19:00, justo antes del ocaso a las 19:16. La humedad relativa también comenzará a aumentar, llegando a un 63% al final del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

