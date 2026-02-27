El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 29% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, sin la incomodidad que a veces puede generar un alto nivel de humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 8 y 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante la tarde. La dirección del viento también puede ayudar a dispersar cualquier posible acumulación de nubes, manteniendo el cielo despejado.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones también es un alivio para los agricultores y quienes dependen de condiciones climáticas estables para sus labores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:06. Este clima favorable es ideal para disfrutar de la gastronomía local en terrazas o paseos nocturnos por la ciudad.

En resumen, el día de hoy en Jaén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de estos factores hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.