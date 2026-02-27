El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 56% hacia el mediodía, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

El viento soplará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Este leve viento será más notable durante la tarde, cuando se espera que alcance su máxima velocidad, proporcionando una brisa refrescante que aliviará las temperaturas más cálidas de la tarde. En horas de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados , lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas en algunas ocasiones. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:15 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta los 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

