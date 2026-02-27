El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 88% al amanecer, pero se irá reduciendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, el tiempo se tornará más seco y cálido hacia el mediodía y la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad moderada, alcanzando hasta 15 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del oeste, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 19:12, ofreciendo un espectáculo visual que los ecijanos podrán disfrutar en un ambiente tranquilo y despejado.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.