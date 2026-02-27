El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 91% a primera hora de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose alrededor del 58% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 14 km/h hacia la tarde. Esto podría generar algunas rachas más intensas, especialmente en las zonas abiertas, donde se podrían registrar vientos de hasta 24 km/h. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, alternando entre el este y el noreste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Coria del Río pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso a las 19:16, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.