El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El 27 de febrero de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un panorama mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 12 grados a las 10:00 horas y 16 grados al mediodía. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que caerán a 19 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 54% hacia la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para los cordobeses.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave será un complemento perfecto para las temperaturas agradables, haciendo que el tiempo sea propicio para paseos y actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los cordobeses pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la ciudad.

En resumen, Córdoba vivirá un día de clima mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de la ciudad y de sus alrededores, aprovechando el buen tiempo que se anticipa para este 27 de febrero.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.