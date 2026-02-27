El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe en ascenso, alcanzando su punto más alto alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura aumentará conforme se acerque la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas se registrarán alrededor de las 11:00 horas, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento del norte aportará una brisa fresca que será agradable durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 19:16 horas, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La temperatura descenderá rápidamente, y se espera que al final de la jornada se sitúe en torno a los 15 grados.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave del norte, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.