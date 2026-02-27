El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 08:00, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12°C y 8°C, con una humedad relativa que comenzará en un 90% y descenderá a un 85% hacia las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando ligeramente, alcanzando los 9°C a las 09:00. La humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, aunque comenzará a disminuir gradualmente. A partir de las 10:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones en el horizonte. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 22°C entre las 14:00 y las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo parcialmente nublado, con nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa descenderá a niveles más cómodos, situándose en torno al 44% a las 14:00 y 39% a las 15:00.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 16:00. La dirección del viento será predominantemente del norte y noroeste, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia las 21:00.

La puesta de sol se producirá a las 19:20, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por las nubes altas que adornarán el cielo. A medida que avance la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, ideal para paseos nocturnos. En resumen, el día en Cartaya se perfila como uno de esos días agradables de invierno, con temperaturas moderadas, cielos despejados y un viento que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.