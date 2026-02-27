El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 49% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo y seco.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 10 y 24 km/h, predominando la dirección este. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Carmona realicen sus actividades cotidianas sin preocupaciones climáticas.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso a las 19:14, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y vientos moderados que aportarán frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.