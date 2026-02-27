El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 10 grados a las 05:00 y 06:00, antes de comenzar a recuperarse.

Durante la tarde, el termómetro irá en ascenso, alcanzando los 21 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 23 grados a las 15:00 y 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a un 53% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá un poco más seco a medida que avance el día, las condiciones seguirán siendo cómodas para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 13 km/h hacia la tarde. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Camas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 19:16, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

