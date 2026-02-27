El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, se espera en Cabra un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

A lo largo de la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto más alto alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia el final del día. La humedad relativa será variable, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 34% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 10 km/h en las horas pico. Esto podría aportar un alivio a las temperaturas más cálidas, haciendo que el tiempo se sienta más fresco y cómodo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cabra podrán disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del entorno natural o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:09 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.