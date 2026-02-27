El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 2 de la mañana y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 81% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor en las primeras horas.

A medida que la tarde se acerque, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un máximo de 23 grados , lo que ofrecerá un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 7 de la tarde.

La puesta de sol se producirá a las 19:16, momento en el que el cielo comenzará a despejarse nuevamente, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del ocaso. A medida que avance la noche, las temperaturas descenderán, llegando a los 15 grados hacia las 9 de la noche y manteniéndose en ese rango hasta la medianoche.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin previsión de lluvia, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.