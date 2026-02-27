El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga entre los 10 y 11 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 72% y el 79%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía, lo que hará que la tarde sea más cálida y propicia para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, especialmente en las horas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 16 km/h en la tarde. Sin embargo, no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, ya que las previsiones indican un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados a las 4 de la tarde. Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, que ocurrirá a las 19:16, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 9 de la noche.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.