El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. La sensación térmica será bastante agradable, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas pueden ser más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 54% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo de la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero no se espera que cause incomodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, pero se irán suavizando a medida que avance el día. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para afectar las actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.