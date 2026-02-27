El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Baeza se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. A primera hora de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 35% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el ambiente sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque no será excesiva, puede ser refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baeza podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de la ciudad o visitas a los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se anticipa para las 19:05, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando el buen tiempo y la comodidad que ofrece esta jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.