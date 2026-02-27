El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las horas más tempranas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 9 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:09. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita a los parques locales o simplemente relajarse en una terraza. La combinación de un tiempo templado y la ausencia de precipitaciones promete hacer de este 27 de febrero un día memorable para los baenenses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.