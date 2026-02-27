El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Arahal se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. A primera hora, la temperatura se situará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados a la 1 de la mañana y alcanzando los 12 grados a las 2 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe bajando, llegando a los 11 grados a las 3 y 4 de la mañana, antes de estabilizarse en torno a los 10 grados entre las 5 y las 7 de la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 9 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 23 grados a las 3 de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado. La máxima se registrará a las 4 de la tarde, con 24 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. A las 8 de la tarde, se prevé que la temperatura sea de 21 grados, y para el cierre del día, a las 11 de la noche, se espera que se sitúe en 14 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 62% a la medianoche y disminuyendo hasta un 45% a las 5 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 82% a las 11 de la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. A partir de las 4 de la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo una velocidad moderada. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, hoy es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al exterior en Arahal. La salida del sol se producirá a las 7:55 de la mañana y se pondrá a las 7:14 de la tarde, ofreciendo un hermoso espectáculo natural para quienes se encuentren al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.