El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Andújar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% a primera hora de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Durante la tarde, se podría experimentar una ligera brisa que hará que la temperatura se sienta aún más agradable. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la ciudad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, ya que la ausencia de nubes facilitará la observación de las estrellas.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades al aire libre o simplemente para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.