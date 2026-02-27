El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:01. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero agradable.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a los 9 grados entre las 05:00 y las 06:00. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

A partir de las 11:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la mayor parte del día seguirá siendo despejado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 15 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 22 grados entre las 15:00 y las 16:00. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que bajará hasta un 45% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A partir de las 12:00, se espera que el viento sople del norte a una velocidad de 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h a las 13:00. Las condiciones de viento se intensificarán, con ráfagas que podrían llegar a los 36 km/h en las horas de la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 20:00.

El ocaso se producirá a las 19:20, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 21:00. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán hasta los 11 grados hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Aljaraque se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.