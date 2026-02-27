El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, La Algaba se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 10 grados a las 05:00 y 06:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A partir de las 09:00, el termómetro comenzará a mostrar un aumento, alcanzando los 11 grados, y subiendo progresivamente hasta llegar a los 24 grados a las 16:00. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso en las horas centrales del día, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, favoreciendo actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 50% hacia las 21:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde se sentirá más cálida y cómoda, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 12:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 21 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de La Algaba pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves promete un día ideal para disfrutar al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas que irán en aumento y un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de un día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.