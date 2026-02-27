El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que estas nubes den paso a un cielo más claro, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas cercanas al mediodía, donde se prevé que la temperatura alcance su punto más alto, en torno a las 14:00 horas.

La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo hasta un 38% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para salir y disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, visitar lugares históricos o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La combinación de sol y temperaturas agradables promete hacer de este 27 de febrero un día memorable para los alcalaínos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.