El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 25 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 88% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista clara de las estrellas.

En resumen, el 25 de febrero será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves desde el este añadirán un toque fresco, haciendo de este día una oportunidad ideal para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.