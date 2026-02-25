El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:13 horas. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará de este un día ideal para disfrutar de la vida al aire libre en Utrera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.