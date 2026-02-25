El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 11 grados , con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana y manteniéndose en torno a los 8 grados durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia el mediodía. Esto sugiere que el ambiente se sentirá fresco, pero no incómodo, ideal para actividades al aire libre. A lo largo del día, la nubosidad aumentará, con la aparición de nubes altas a partir de la tarde, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Por la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá que la temperatura se mantenga más estable.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 20:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular, con el ocaso previsto para las 19:03. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 10 grados, lo que hará que sea un momento agradable para pasear por la ciudad.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente soleado, con algunas nubes altas que no afectarán la estabilidad del tiempo. Sin precipitaciones a la vista y con un viento moderado, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la belleza de la ciudad.

